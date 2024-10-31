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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)

Borsa İstanbul'da 3 hissenin fiyatında bugün temettü dağıtımı nedeniyle fiyat düzeltmesi olacak...

31 Ekim 2024 | 09:21
Son Güncellenme: 31 Ekim 2024 | 09:22
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)

Borsa İstanbul'da temettü açıklayan 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün. 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak. Borsa İstanbul A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle:

  • AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6136266 TL Teorik Fiyat: 27,526 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • DCTTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0113603 TL Teorik Fiyat: 23,909 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • EYGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0593984 TL Teorik Fiyat: 7,241 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ RAKAMLARI

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Şirket 6 taksit halinde toplamda brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. 5. taksit olarak net 0,5522639 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)
Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0340809 TL, net 0,0306726 TL kar payı açıklamıştı. İlk taksit olarak net 0,0102242 dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1187968 TL, net 0,1187968 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olarak net 0,0593984 TL dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.

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