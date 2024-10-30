Borsada yarın temettü dağıtacak 3 şirket var (31 Ekim)

Borsa İstanbul'da yarın temettü dağıtacak 3 şirket şöyle:
AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Şirket 6 taksit halinde toplamda brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. 5. taksit olarak net 0,5522639 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.
DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)
Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0340809 TL, net 0,0306726 TL kar payı açıklamıştı. İlk taksit olarak net 0,0102242 dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.
EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1187968 TL, net 0,1187968 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olarak net 0,0593984 TL dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.