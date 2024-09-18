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  • Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (18 Eylül)

Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (18 Eylül)

Borsa İstanbul’da bugün (18 Eylül) 3 şirketin hissede bedelsiz; bir hissede ise bedelli sermaye artırımı sebebiyle fiyat düzeltmeleri yapılacak.

18 Eylül 2024 | 09:16
Son Güncellenme: 18 Eylül 2024 | 09:20
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (18 Eylül)

Öte yandan Borsa İstanbul'dan bugün 'hak kullanımına' ilişkin KAP'a yapılan bildirim şöyle:

  • HEKTS.E %233,20158 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 4,238 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • KMPUR.E %100       Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 22,4 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
  • LKMNH.E %500       İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 15,458 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • RYSAS.E %300         İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 12,875 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
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