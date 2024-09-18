Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (18 Eylül)

Öte yandan Borsa İstanbul'dan bugün 'hak kullanımına' ilişkin KAP'a yapılan bildirim şöyle:
- HEKTS.E %233,20158 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 4,238 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- KMPUR.E %100 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 22,4 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
- LKMNH.E %500 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 15,458 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- RYSAS.E %300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 12,875 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)