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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var (15 Nisan)

Borsa İstanbul'da bugün (15 Nisan) 3 hissenin fiyatında temettü ödemesi, 3 hissenin fiyatında ise bedelsiz bölünme nedeniyle fiyat düzeltmesi olacak. İşte o şirketler:

15 Nisan 2025 | 07:47
Son Güncellenme: 15 Nisan 2025 | 07:53
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var (15 Nisan)

Kar Payı Ödemesi

Pay AdıPay Kodu1 TL'lik Paya Brüt (TL)1 TL'lik Paya Net (TL)Açıklama
Albaraka TürkALBRK0,1724180,1465553-
Vakko TekstilVAKKO43,4-
Yeni Gimat GMYOYGGYO77-

Sermaye Artırımı / Azaltımı

Pay AdıPay KoduSermaye Azaltım Oranı (%)Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Mackolik İnternet HizmetleriMACKO-300,00
Özsu BalıkOZSUB-100,00
Suwen TekstilSUWEN-150,00
0
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Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Haftanın temettü takvimi: Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 14-18 Nisan temettü programı
Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Yatırım araçlarında haftanın şampiyonu
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti
Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
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