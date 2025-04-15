Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var (15 Nisan)
Borsa İstanbul'da bugün (15 Nisan) 3 hissenin fiyatında temettü ödemesi, 3 hissenin fiyatında ise bedelsiz bölünme nedeniyle fiyat düzeltmesi olacak. İşte o şirketler:
15 Nisan 2025 | 07:47
Son Güncellenme: 15 Nisan 2025 | 07:53
Kar Payı Ödemesi
|Pay Adı
|Pay Kodu
|1 TL'lik Paya Brüt (TL)
|1 TL'lik Paya Net (TL)
|Açıklama
|Albaraka Türk
|ALBRK
|0,172418
|0,1465553
|-
|Vakko Tekstil
|VAKKO
|4
|3,4
|-
|Yeni Gimat GMYO
|YGGYO
|7
|7
|-
Sermaye Artırımı / Azaltımı
|Pay Adı
|Pay Kodu
|Sermaye Azaltım Oranı (%)
|Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
|Mackolik İnternet Hizmetleri
|MACKO
|-
|300,00
|Özsu Balık
|OZSUB
|-
|100,00
|Suwen Tekstil
|SUWEN
|-
|150,00