Bugün 6 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (29 Mayıs)

Borsada bugün temettü dağıtma yönünde açıklama yapan 6 şirket şöyle:
1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
ASELSAN bugün KAP'a genel kurulda kabul edilen temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2025 olacak.
2 DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DURKN)
2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0653962 TL, net 0,0555867 TL temettü dağıtılacak. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Ağustos, ödeme tarihi 18 Ağustos. İkinci taksit için tarihler 11 Kasım ve 18 Kasım.
3 KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (KTSKR)
Şirket KAP'a 2024 yılı olağan genel kuruluna kar payı dağıtım önerisini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 6,5217391 TL, net 5,5434782 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz net değil. Açıklamada "Hisse başına brüt 6,52174 TL tutarındaki kâr payının 31.12.2025 tarihine kadar dağıtımı önerisinin 20.06.2025 tarihinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.
4 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)
Pay başına net 0,0125000 TL temettü dağıtılacak. Tarih henüz belli değil. Açıklamada "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.
5 TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO)
Pay başına net 3,5 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 4 Haziran, ödeme tarihi ise 11 Haziran 2025.
6 ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)
Akşam saatlerinde bir temettü açıklaması da Alfa Solar Enerji'den geldi. Şirke KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu.
Şirket pay başına brüt 0,1630434 TL, net 0,1385868 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi ise 2 Ekim.