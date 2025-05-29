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ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)

ASELSAN bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Peki, ASELSAN ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte açıklamanın detayları.

29 Mayıs 2025 | 19:26
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2025 | 20:19
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)

Bu yıl temettü dağıtacak şirketler arasında ASELSAN da bulunuyor. ASELSAN bugün KAP'a genel kurulda kabul edilen temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2025 olacak. ASELSAN'dan temettü konusunda yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 50. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

• Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 456.000.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
• Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 1.070.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 23,464912 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %23,464912) kısmının, (net 909.500.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 19,945175 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %19,945175) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,

• Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 84.200.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
• Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2025 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.
 

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