Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)

SPK'dan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin bedelli sermaye artırımı başvurusuna (Yüzde 81,81818) onay gelmişti. Rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi bugün, yani 24 Şubat 2025. Şirket bedelli süreci ile ilgili şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

Bankamızın 5.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %81,8 oranında bedelli olmak üzere 10.000.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 4.500.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2025 tarih ve 7/257 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %81,8 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 24.02.2025 ile 24.04.2025 tarihleri arasında 60 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Bankamızın kurumsal internet sitesinden (www.kalkinma.com.tr) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.ziraatyatirim.com.tr) ulaşılabilir.

Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt yoktur.

