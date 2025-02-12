Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)

SPK, 6 Şubat tarihli bülteninde Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bedelsiz sermaye başvurusunu (Yüzde 200) onayladığını duyurmuştu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 12 Şubat 2025. Şirket KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

Daha önce duyurusunu yapmış olduğumuz üzere, Şirketimizin 9.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 650.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 1.300.000.000,-TL artırılarak 1.950.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.07.2024 tarihinde başvuru yapılmıştı.

Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2025 tarih ve 7/259 sayılı kararıyla onaylanmış olup 06.02.2025 tarih ve 2025/7 numaralı SPK Bülteni'nde ilan edilmiştir. Onaya dair üst yazı bugün (11.02.2025) Şirketimiz tarafından tebliğ alınmıştır.

Bu kapsamda bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 12.02.2025 olarak belirlenmiş olup bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuru yapılacaktır.

FİYATINDA DÜZELTME OLACAK

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle: