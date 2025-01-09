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Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan bir şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 9 Ocak 2025.

09 Ocak 2025 | 01:06
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300

SPK'nın 26 Aralık tarihli bültenine göre Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 9 Ocak olarak açıklandı. Şirket şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 210.000.000.- TL %300 oranında bedelsiz artırılarak 280.000.000.-TL'sına çıkarılması hususunda esas sözleşmenin sermaye ve hisse senetleri başlıklı 8.maddesinin tadiline ve ihraç belgesinin onayına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 70.000.000.-TL'den 280.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 210.000.000.-TL tutarındaki payların 09.01.2025 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 

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