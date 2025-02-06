ARA
DOLAR
35,91
0,01%
DOLAR
EURO
37,35
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3311,25
0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
9719,81
-0,89%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 3233

Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 3233

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı yapacak 1 hissede hak kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 6 Şubat 2025.

06 Şubat 2025 | 00:38
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 3233

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu (Yüzde 3233,33333) SPK tarafından onaylanmıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6 Şubat. Şirketten daha once KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verilmişti:

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 12.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından, 1.158.000.000 TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 1.358.000.000 adet pay karşılığı 1.358.000.000 TL artırılmak sureti ile 1.400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2025 tarih ve 6/188 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.02.2025 olup, sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz pay olarak bu tarihte dağıtılmaya başlanacaktır.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3311,25 0,21%
  • ALTIN ONS 2867,81 0,18%
  • BIST 100 9719,81 -0,89%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,542 -0,103%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43179 0,03039%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98 -2,1001%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9119 0,0131%
  • EURO/DOLAR 1,04 -0,0442%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3474 -0,1253%
  • STERLIN/DOLAR 1,25048 0,0188%
Borsa Haberleri
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 3233
Borsa İstanbul'dan, konkordato açıklayan şirketle ilgili açıklama
THY, kredi derecelendirme notunu duyurdu
Yeşil GYO (YGYO) konkordato ilan etti
Borsa İstanbul'da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı
4 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Buffett'ın holdinginin hisse topladığı şirket
Borsa İstanbul'da gong Seranit için çaldı
Borsada otomotiv şirketlerinin performansı: Hangisi kazandırdı?
Borsada kırmızı gün: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Musrati açıklaması
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
GERİ
İLERİ
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 3233
Borsa İstanbul'dan, konkordato açıklayan şirketle ilgili açıklama
THY, kredi derecelendirme notunu duyurdu
Yeşil GYO (YGYO) konkordato ilan etti
Borsa İstanbul'da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı
4 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Buffett'ın holdinginin hisse topladığı şirket
Borsa İstanbul'da gong Seranit için çaldı
Borsada otomotiv şirketlerinin performansı: Hangisi kazandırdı?
Borsada kırmızı gün: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Musrati açıklaması
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL