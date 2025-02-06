Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 3233

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu (Yüzde 3233,33333) SPK tarafından onaylanmıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6 Şubat. Şirketten daha once KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verilmişti:

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 12.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından, 1.158.000.000 TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 1.358.000.000 adet pay karşılığı 1.358.000.000 TL artırılmak sureti ile 1.400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2025 tarih ve 6/188 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.02.2025 olup, sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz pay olarak bu tarihte dağıtılmaya başlanacaktır.

