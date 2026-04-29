Musk hakim karşısında: İnsanlık için kurdum, kâr kapısına döndü, yapay zeka hepimizi öldürebilir de

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a karşı "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettikleri" gerekçesiyle açtığı davada konuştu.

CNN'de yer alan habere göre; Musk, OpenAI'yi, CEO'su Sam Altman'ı ve başkanı Greg Brockman'ı kendisini kandırmakla ve OpenAI'nin asıl kar amacı gütmeyen misyonuna ihanet etmekle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada OpenAI'den 130 milyar dolar tazminat talep ediyor ve şirketin kar amacı gütmeyen bir yapıya geri dönmesini ve Altman ile Brockman'ı yönetim kurulundan çıkarmasını istiyor.

Molo, buradaki konuşmasında, davanın finansal kazanç uğruna değil, "bir bütün olarak insanlığın yararı" için açıldığını savundu.

Musk olmasaydı OpenAI'ın da olmayacağını iddia eden Molo, Musk'ın çabaları arasında önde gelen yapay zeka bilimcilerini işe almak ve eğitmek ile şirkete 38 milyon dolarlık başlangıç sermayesi sağlamanın yer aldığını söyledi.

Kendi yapay zeka şirketine sahip olan Musk, Kaliforniya'nın Oakland kentindeki bir mahkeme salonunda verdiği ifadede, "Yapay zeka konusunda son derece endişeliyim" dedi. Yapay zekanın herkesi refaha kavuşturabileceğini ancak insanlık için de vahim sonuçlara yol açabileceğini belirten Musk, bu nedenle "güvenli" ve "açık" yapay zeka sistemlerine adanmış bir kar amacı gütmeyen kuruluş kurduğunu söyledi.

Musk'ın davayı ChatGPT'nin başarısından dolayı açtığı iddia edildi

OpenAI'ın avukatı Savitt de Musk'ın hiçbir zaman OpenAI'ın "tamamen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kalması gerektiği" yönünde bir görüş belirtmediğini öne sürdü. Jüriye Musk'ın "kontrol onda olduğu sürece kar amacı güden bir yapıyı desteklediğini" anlatan Savitt, ayrıca şirkete söz verdiği fonların tamamını bağışlamadığını ve OpenAI'ın ek destek bulmak için çabalamasına neden olduğunu kaydetti.

Savitt, Musk'ın OpenAI'da "istediğini yaptıramamış" olması dolayısıyla dava açtığını savunarak, "Müvekkillerim, o olmadan yollarına devam etme ve başarıya ulaşma cesaretini gösterdiler. Bu durum Musk'ın hoşuna gitmeyebilir ancak bu bir dava açmak için gerekçe teşkil etmez." ifadesini kullandı.

OpenAI'ya 2019'dan bu yana milyarlarca dolar yatırım yapan Microsoft'un avukatı Cohen de iki şirket arasındaki ortaklığa dair bilgi verdi. Cohen, Microsoft'un OpenAI'ın herhangi bir ihlalinden haberdar olmadığını ve Musk'ın, varsa endişelerini doğrudan şirketin üst yöneticisi Satya Nadella'ya iletebileceğini kaydetti.

Ayrıca Cohen, Musk'ın Microsoft'a yönelik iddialarını ChatGPT'nin başarı yakalaması ve kendi kar amacı güden yapay zeka şirketi xAI'ı kurmasının ardından ortaya attığını savundu.

"Amaç kar elde etmek olsaydı bu işe kaynak ayırmazdım"

Musk da buradaki konuşmasında, yapay zekanın geleceğine, insanlık nezdindeki yerine ve teşkil ettiği risklere ilişkin öngörülerini paylaştı.

Yapay zekanın insanlığı daha müreffeh kılabileceğini dile getiren Musk, "Ancak hepimizi öldürebilir de" değerlendirmesinde bulundu.

Musk, yapay zekayı eğitme sürecini, çocuk yetiştirmeye benzetirken, "Bu durum, sanki çok zeki bir çocuğunuz varmış gibi... Günün sonunda, o çocuk büyüyüp yetişkin olduğunda, onu tam anlamıyla kontrol edemezsiniz, ancak ona doğru değerleri aşılamaya gayret edebilirsiniz. Dürüstlük, erdem, insanlığa değer verme... Esasen, 'iyi' olmak." diye konuştu.

Ayrıca Musk, "Tahminim o ki, yapay zeka önümüzdeki yıl itibarıyla, muhtemelen herhangi bir insan kadar zeki olacak." dedi.

Davaya ilişkin de konuşan Musk, OpenAI'ın kuruluşunda kilit bir rol oynadığını belirterek, şirketin kurucularının amacının "kar elde etmek" olsaydı, kaynaklarını bu işe tahsis etmeyeceğini söyledi.

Musk, "Bunu kar amacı güden bir girişim olarak da başlatabilirdim ancak öyle yapmamayı tercih ettim. Bunun, tüm insanlığın yararına hizmet eden bir yapı olmasını seçtim." ifadelerini kullandı. Yaklaşık üç hafta sürmesi planlanan duruşmada, Musk'ın konuşmasına çarşamba günü devam etmesi bekleniyor.

Dava başlamadan önce yapılan bir ret talebinde Microsoft, Musk'ın argümanlarını "gerçeklerden yoksun ve kanıtlanmamış, sürekli olarak desteklenmeyen 'bilgi ve inanca' dayanan" olarak nitelendirdi.

Ancak OpenAI, Musk'ın bizzat kâr amacı güden bir yapı için baskı yaptığını söylüyor. OpenAI'nin yaptığı açıklamaya göre Musk, şirketin kontrolünü tamamen ele geçiremediği için şirketten ayrıldı ve açtığı dava "kıskançlık, OpenAI'den ayrıldığı için duyduğu pişmanlık ve rakip bir yapay zeka şirketini rayından çıkarma arzusundan kaynaklanıyor."

OpenAI'nin baş avukatı Bill Savitt açılış konuşmasında, OpenAI'nin bilgisayar gücü için daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunu fark edip kâr amacı güden bir yan kuruluş kurma planları yaptığında, Musk'ın tam kontrol sahibi olmak istediğini, diğerlerinin buna katılmaması üzerine Musk'ın şirketten ayrıldığını söyledi.

Savitt, "Burada bulunmamızın sebebi, Bay Musk'ın OpenAI'da istediğini elde edememesidir. Müvekkillerim, onsuz yola devam etme cesaretini gösterdiler ve başarılı oldular. Musk bunu beğenmeyebilir, ancak bu bir dava açmak için bir gerekçe olamaz" dedi.