Gayrimenkul alım-satımında yeni dönem başlıyor: Ödeme sistemi değişti

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan bu değişiklikle birlikte sektörde ödeme sisteminde değişikliğe gidildi.

Ödeme sisteminde yapılan değişiklikler neler?

Taşınmaz alım-satım işlemlerinde ödeme tutarının tamamı veya bir kısmı, bankalar ile Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kuruluşlar tarafından kurulan "ödeme sistemi" üzerinden yapılacak.

Düzenlemeye göre, satış bedelinin tamamı ya da bir bölümünün krediyle finanse edilmesi halinde, kredi dışında kalan ödeme tutarının da aynı sistem aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunlu olacak.

Sistemi kullanan taraflardan hizmet bedeli tahsil edilecek. Söz konusu ücretin, satıcıya aktarılacak ödeme tutarı üzerinden kesileceği ifade edildi.

Yeni yönetmelik kapsamında, ödeme sistemine dair usul ve esaslar ile sürecin takibi ve teknik sorunların giderilmesine ilişkin detayların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirleneceği bildirildi.

Ayrıca, ödeme sisteminin kullanımı 1 Temmuz 2026’ya kadar isteğe bağlı olarak uygulanacak. Bu tarihin ardından sistem zorunlu hale gelecekken, bakanlık bu süreyi üç aya kadar uzatabilecek.

Yetki belgesinde yapılacak değişiklikler

Ayrıca, bu alandaki yetki belgeleri için de bazı değişikliklere gidildi. Buna göre, yetki belgesi, ticaret unvanı veya işletme adı değişikliği dışında kalan bilgilerde değişiklik olması halinde tadil edilecek. Ticaret unvanı ya da işletme adının değişmesi durumunda ise yetki belgesi yenilenecek.

Tadil ve yenileme başvuruları, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Başvurular il müdürlüğü tarafından başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde sonuçlandırılacak.