10 ayda geliştirdi, 10 gönüllüde test etti: Projesi derece aldı, hastalara umut oldu

Eflal Keskin, AA muhabirine, Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde de eğitim aldığını belirterek, burada günlük hayatta karşılaşılan problemlere çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kendi tedavi sürecinin projeye ilham olduğunu ifade eden Keskin, yaklaşık 3 yıl önce skolyoz nedeniyle aylar süren fizik tedavi gördüğünü, her hafta tedaviye ve her ay kontrole gitmenin kendisi için yorucu olduğunu kaydetti.