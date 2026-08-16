Rekor anlaşma tamamlandı: Amazon’un kurucusundan futbol tarihine geçen yatırım

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Facebook’un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin’in de aralarında bulunduğu uluslararası bir yatırım konsorsiyumu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool FC’nin azınlık hissesini satın almak üzere kulübün sahibi Fenway Sports Group (FSG) ile kesin anlaşmaya vardı.

CNBC'de yer alan habere göre; yatırım grubu, 1892 Holdings çatısı altında gerçekleştirdiği bu hamleyle kulübün yaklaşık yüzde 30’luk hissesinin yeni sahibi oldu. Bu işlem, Liverpool FC’ye 7 milyar doların üzerinde bir değerleme biçerek futbol dünyasındaki rekor yatırımlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Anlaşma şartları kapsamında konsorsiyuma, önümüzdeki 12 ay içinde kulübü yaklaşık 8 milyar dolarlık değerleme üzerinden çoğunluk hissesini devralma seçeneği de tanındı. Fenway Sports Group ise kulübün çoğunluk hissesini ve günlük yönetim yetkisini elinde tutmaya devam edecek.

Jeff Bezos ilk kez bir spor kulübüne yatırım yapmış oldu

Söz konusu konsorsiyumda dikkat çeken pek çok ünlü isim yer alıyor. Görüşmeleri yürüten Queens Park Rangers’ın eski ortaklarından Amit Bhatia, satın almanın ardından Liverpool’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek. Jeff Bezos ise spor odaklı K5 Sports fonu üzerinden yaptığı 1 milyar doların üzerindeki katkıyla ana yatırımcılar arasında yer alarak ilk kez profesyonel bir spor kulübüne doğrudan yatırım yapmış oldu. Bezos kişisel olarak yönetim kurulunda yer almazken, K5 ortağı Bryan Baum kurulda görev alacak. Ayrıca Facebook kurucularından Eduardo Saverin ve eşi Elaine Saverin de EE Capital aile şirketi üzerinden anlaşmaya dahil oldu; Elaine Saverin kulübün genişletilen yönetim kuruluna katıldı.

Gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan FSG Başkanı Mike Gordon, Liverpool’un her zaman uzun vadeli bir vizyonla yönetildiğini belirterek, Amit Bhatia ve konsorsiyumun kulübün değerlerini ve geleceğe yönelik felsefesini tam anlamıyla paylaştığını ifade etti. Liverpool’un yeni Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Amit Bhatia ise böylesine köklü bir kulübe ortak olmaktan büyük onur duyduklarını ve Liverpool’un uzun vadeli hedeflerini desteklemek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Premier Lig yönetiminin resmi onay sürecinin ardından yaklaşık 90 gün içerisinde tamamlanması beklenen bu dev satın alma, kulübün mevcut transfer stratejisi ve günlük operasyonel yapısında bir değişikliğe yol açmayacak.