Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 1.544,05 puandan tamamladı. Borsa İstanbul’da, bugün (9 Şubat) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 17,00 16,05 5,92 Good-Year 9,35 8,99 4,00 Garanti Bankası 10,20 9,84 3,66 Vakıflar Bankası 4,55 4,40 3,41 Tüpraş 104,00 100,80 3,17 Gübre Fabrikaları 68,95 67,10 2,76 Net Holding 4,16 4,06 2,46 Akbank 6,83 6,67 2,40 Ford Otosan 162,70 159,00 2,33 ASELSAN 18,06 17,65 2,32 Koza Altın 137,50 134,40 2,31 Sasa Polyester 28,86 28,24 2,20 Petkim 5,29 5,19 1,93 Halkbank 5,43 5,33 1,88 Şişe Cam 7,76 7,62 1,84 Turkcell 16,82 16,52 1,82 Koç Holding 21,94 21,58 1,67 İş Bankası (C) 6,43 6,34 1,42 Yapı ve Kredi Bankası 2,96 2,92 1,37 Türkiye Sigorta 7,54 7,44 1,34

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 5.077.442.300 Garanti Bankası 2.423.538.201 Emlak Konut GMYO 2.226.310.732 Petkim 1.586.582.457 Şişe Cam 1.460.925.831 ASELSAN 1.117.938.074 Akbank 1.094.311.444 Yapı ve Kredi Bankası 1.083.753.444 Doğan Holding 1.072.735.255 Vakıflar Bankası 996.312.809 Kardemir (D) 947.002.581 Koza Madencilik 796.739.945 Türk Hava Yolları 794.868.214 Tüpraş 793.228.411 Turkcell 788.725.275 Halkbank 762.673.372 Odaş Elektrik 697.816.640 Gübre Fabrikaları 678.642.016 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 560.911.970 Ford Otosan 527.045.526

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)