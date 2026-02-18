ARA
Empa Elektronik halka arzında talep toplama yarın başlıyor

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzında talep toplama tarihleri 19-20 Şubat 2026 olarak açıklandı.

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı için geri sayım başladı. Teknoloji ve elektronik sektörünün önemli oyuncularından biri olan şirketin halka arz detayları ve talep toplama takvimi netleşti.

Talep Toplama Takvimi

Yatırımcılar, 19-20 Şubat 2026 tarihleri arasında iki iş günü boyunca başvurularını iletebilecekler. Süreç Cuma günü mesai bitimiyle sona erecek.

Şirket paylarının satışı için belirlenen finansal veriler şu şekildedir:

Hisse Fiyatı: 22,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü: 836 Milyon TL

Pay Miktarı: 38.000.000 TL nominal değerli pay (Ek satış dahil)

Katılım Endeksi: Uygun

Empa Elektronik'in bu hamlesiyle sermayesini güçlendirmesi ve büyüme hedeflerini finanse etmesi bekleniyor. Özellikle katılım endeksine uygun olması, hassasiyeti olan yatırımcı grupları için de önemli bir tercih kriteri oluşturuyor.

0
