Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0214723 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0214723 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 4,879 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)