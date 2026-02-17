Ata Turizm halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı, kaç lot verdi?

Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk halka arz sonuçları açıklandı. 11-12-13 Şubat tarihlerinde talep toplayan şirket, 11.20 TL hisse fiyatı ile 280 milyon lot dağıtımı yaptı.

Firma 11-12-13 Şubat tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve 280 milyon lot dağıttı. Firma kişi başına 2.016 TL değerinde 180 lot verdi. Firmanın halka arzına 622 bin 600 kişi katıldı. Dağıtımın yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılırken, bu kapsamda 622 bin 600 yatırımcıya toplam 112 milyon lot verildi. Yüksek başvurulu yatırımcı grubuna ise yüzde 10 oranında 28 milyon lot tahsis edildi ve bu grupta 4 bin 379 yatırımcı yer aldı.

Tera Yatırım tarafından KAP’a gönderilen açıklama şu şekildedir:

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("Ata Turizm") paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 11-12-13 Şubat 2026 tarihlerinde tamamlanmış, sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 280.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek satış gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Ata Turizm paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 1,2 katı 137.435.953 TL nominal, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu kategorisinde tahsisatın 30,9 katı 864.354.658 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,7 katı 527.769.699 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,9 katı 79.900.000 TL nominal talep toplanmıştır. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,7 katı 1.609.460.310 TL nominal talep toplanmıştır.

Ata Turizm 3.136.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 280.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 622.600 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 4.379 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 156 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 7 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 627.142 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %40, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için %10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır.