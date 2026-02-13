SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 2000

ARA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/8 numaralı bültenini dün yayımladı. Bültende, üç şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/8 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, halka açık üç şirketin pay ihracı başvurusu onaylandı. Buna göre Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin (CELHA) tahsisli, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (YAPRK) iç kaynaklardan bedelsiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (MRGYO) bedelli sermaye artırımı işlemlerine onay verildi.

SPK, Yaprak Süt’ün (#YAPRK) 284 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımını onayladı. Şirketin sermayesi 14,2 milyon TL’den 298,2 milyon TL’ye yükselecek. Artırımın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak. Yaprak Süt, mevcut sermayesine göre %2000 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 298,2 milyon TL olacak.

