Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 7 şirket var (9-13 Şubat)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR)
Açıklama şöyle:
Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. ("POMEGA"), yurt içinde yerleşik bir firma ile toplam 62.315.119 ABD Doları tutarında, 11 adet projeyi kapsayan enerji depolama sistemi temini ve devreye alma işine ilişkin sözleşme imzalamıştır.
Söz konusu projeler aşağıda yer almaktadır:
• SARUHANLI DGES – 34 MW / 34 MWh
• ZENKAR-1 DGES – 15 MW / 15 MWh
• ZENKAR-2 DGES – 18 MW / 18 MWh
• BATMAN-1 DGES – 20 MW / 20 MWh
• BATMAN-2 DGES – 20 MW / 20 MWh
• SİVASLI DGES – 30 MW / 30 MWh
• KARAHALLI DGES – 18 MW / 18 MWh
• UŞAK-1 DGES – 40 MW / 40 MWh
• AHLAT DGES – 65 MW / 65 MWh
• KARACAHİSAR DGES – 10 MW / 10 MWh
• YURTİÇİ DGES PROJELERİ – 50 MW / 50 MWh
Projeler kapsamında enerji depolama sistemlerinin mühendislik, tedarik, kurulum ve devreye alma süreçleri POMEGA tarafından gerçekleştirilecek olup, projelerin 2026 yılı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.
2 ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CGCAM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurtiçinde yerleşik müşterisinden 109.053.804 TL tutarında yeni sipariş almıştır.
Teslimatın, 2026 yılı Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
3 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin üretim kalemleri arasında, kamuoyunun da yakından bildiği üzere, elektrikli araç şarj istasyonları da yer almaktadır. Mevcut üretim faaliyetlerimizin yanı sıra, gelişen ve değişen pazar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ileri teknolojiye ve yüksek kapasiteye sahip yeni nesil elektrikli araç şarj istasyonlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürülmektedir.
Bu kapsamda;
Şirketimiz ile OTOJET ENERJİ arasında, geliştirme süreci devam eden yeni model elektrikli araç şarj istasyonlarının sahada ve aktif kullanım koşullarında test edilmesi amacıyla 2025 yılında başlatılan ve bir süredir devam eden bir iş birliği yürütülmüştür. Söz konusu iş birliği çerçevesinde, OTOJET ENERJİ'nin işletmesinde bulunan iki ayrı lokasyona test amaçlı yeni nesil cihazlar kurulmuş ve kapsamlı test süreçleri titizlikle yürütülmüştür. Gelinen aşamada, OTOJET ENERJİ ile birlikte sürdürülen test süreçleri başarıyla tamamlanmıştır. Test sürecinin başarıyla sonuçlanmasının ardından, Şirketimiz ile OTOJET ENERJİ arasında genel çerçevesi aşağıda belirtilen 3 (üç) yıllık bir sözleşme imzalanmıştır: Öncelikle test sürecine konu olan elektrikli araç şarj istasyonlarının OTOJET ENERJİ'ye satışı hususunda taraflarca karşılıklı mutabakata varılmış olmakla birlikte, şirketin 2026 yılı ve sonrasındaki satın alım süreçlerinde, firmamızdan teklif almak suretiyle şirketimizle olan iş birliğini sürdürme yönünde irade ortaya koyulmuştur. Süreç boyunca gösterdikleri özveri, tecrübe ve değerli katkılarıyla iş birliğine önemli destek sağlayan OTOJET ENERJİ ailesine teşekkür ederiz.
4 KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TCKRC)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin ürün gamını genişletme stratejik hedefi doğrultusunda "Otoyol ve Raylı Sistem Hatları için Aydınlatma Direği" üretimi için yapmış olduğu yaklaşık 1.000.000 EUR tutarındaki yeni üretim hücresi yatırımının ilk siparişi alınmıştır.
Şirketimiz ile FNS Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. arasında "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi" kapsamında yaklaşık 1.050.000 USD (KDV Hariç) tutarında, aydınlatma direklerinin üretimi ve teslimine ilişkin olarak Aydınlatma Direkleri Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme, Şirketimizin yeni yatırım hamlesi kapsamında devreye aldığı üretim hücresinin ticari anlamda ilk çıktısını temsil etmesi bakımından stratejik önem taşımakta olup, ileriye dönük olarak ulaştırma projelerinde rekabet gücümüzü artıracak niteliktedir. İlgili projenin Şirketimizin ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
5 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLPYV)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik muhtelif şirketler arasında güneş panellerinin satışına ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmelerin toplam bedeli KDV hariç 61.158.155,49 TL olup 2026 yılı ilk çeyreği sonuna kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.
6 DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. (DGATE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Vodafone Dağıtım A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında, 27.01.2026 tarihinde Apple markalı ipad ürünlerin Türkiye genelinde Vodafone tarafından belirlenen sorumluluk bölgesinde dağıtımını gerçekleştirmek üzere Apple ile distribütörlük sözleşmesi imzalandığını duyurmuştuk. Söz konusu sözleşme kapsamında bu sefer Apple markalı iphone telefon, iwatch saat ve kulaklık ürünlerinin Türkiye genelinde Vodafone tarafından belirlenen sorumluluk bölgesinde dağıtımını gerçekleştirmek üzere Apple ile distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Datagate A.Ş yeni sözleşme kapsamında Apple ürünlerini doğrudan Apple'dan satın alacaktır.
7 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Komuta Kontrol Bilgi Sistemi Altyapısı KKBS AY-2 Projesi kapsamında komuta kontrol bilgi sistemi yazılımlarının modernizasyonu için bir savunma sanayi şirketi ile alt yüklenici sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 8.407.044,00 USD'dir. (KDV hariç SEKİZ-MİLYON-DÖRT-YÜZ-YEDİ-BİN-KIRK-DÖRT AMERİKAN DOLARI) (TL Karşılığı 366.956.541,44 Türk Lirası - ÜÇ-YÜZ-ALTMIŞ-ALTI-MİLYON-DOKUZ-YÜZ-ELLİ-ALTI-BİN-BEŞ-YÜZ-KIRK-BİR TÜRK LİRASI KIRK-DÖRT KURUŞ)