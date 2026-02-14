Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 7 şirket var (9-13 Şubat)

Açıklama şöyle:

Şirketimizin ürün gamını genişletme stratejik hedefi doğrultusunda "Otoyol ve Raylı Sistem Hatları için Aydınlatma Direği" üretimi için yapmış olduğu yaklaşık 1.000.000 EUR tutarındaki yeni üretim hücresi yatırımının ilk siparişi alınmıştır.

Şirketimiz ile FNS Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. arasında "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi" kapsamında yaklaşık 1.050.000 USD (KDV Hariç) tutarında, aydınlatma direklerinin üretimi ve teslimine ilişkin olarak Aydınlatma Direkleri Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme, Şirketimizin yeni yatırım hamlesi kapsamında devreye aldığı üretim hücresinin ticari anlamda ilk çıktısını temsil etmesi bakımından stratejik önem taşımakta olup, ileriye dönük olarak ulaştırma projelerinde rekabet gücümüzü artıracak niteliktedir. İlgili projenin Şirketimizin ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.