Kısa vadeli dış borç Aralık ayında azaldı

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, Aralık ayı itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak 165,7 milyar dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TMCB), 2025 yılı Aralık ayına ait Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında azalarak Aralık ayı itibarıyla 165,7 milyar ABD doları olarak açıklandı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 225,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç Aralık ayında azaldı-1

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredilerde azalma

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,8 oranında azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı ise yüzde 2,6 oranında azalışla 19,0 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,1 oranında artışla 21,2 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 3 oranında artarak 23,7 milyar ABD doları olarak açıklandı.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,5 oranında artarak 68,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 4,7 oranında artarak 62,5 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,7 artarak 5,8 milyar ABD doları oldu.

Kısa vadeli dış borç Aralık ayında azaldı-2

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35'inin ABD doları, yüzde 27,9’unun Euro, yüzde 22,7’sinin Türk lirası ve yüzde 14,4’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kısa vadeli dış borç Aralık ayında azaldı-3

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki mevduat stoku 63,9 milyar dolara düşerken, ticari kredi yükümlülükleri ise 63,1 milyar dolara yükseldi.

