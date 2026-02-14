BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.02.2026)

Endekste yukarı trend devam ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 103.89 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 66.99 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.35 yükselişle 14,180 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 326 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 203.90 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 75.66 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 108.19 seviyesinde. CCI göstergesinin 103.96 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 13,911 ve 13,642 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 14,323 ve 14,466 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 34.88 seviyesinde bulunuyor.



Akbank



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 82.65 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 91.15 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 97.65 seviyesine yönelebilir. 91.15 seviyesinin altında kapanışlarda 83.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 83.00-76.00

Satım aralığı: 93.00-100.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.109 puan azaldı.



Aselsan



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 283 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 301.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 317.63 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 290.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 290.00-257.50

Satım aralığı: 302.50-352.50

Endeks Ağırlığı (%): 8.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.137 puan arttı.



Borusan Boru Sanayi



Alıcılar güçlü

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 650.5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 768.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 768.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 665.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 665.00-590.00

Satım aralığı: 820.00-870.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.074 puan arttı.



Coca Cola İçecek



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 71.85 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 77.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 83.48 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 72.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 72.50-64.50

Satım aralığı: 79.50-87.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.



Çimsa



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 49.32 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 49.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 57.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 49.75-47.75

Satım aralığı: 55.00-55.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



Doğuş Otomotiv



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 224 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 239.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 254.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 229.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 229.00-208.00

Satım aralığı: 242.00-262.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.012 puan arttı.



T. Halk Bankası



Yükseliş seyrinde

44.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 51.19 seviyesindeki dirence yönelebilir. 48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 44.50-40.50

Satım aralığı: 48.75-52.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.022 puan arttı.



Koç Holding



Alıcılar güçlü

201.6 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 238.35 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 221 seviyesinin altına kayması halinde ise 202.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 202.00-187.00

Satım aralığı: 227.00-239.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.



İş Bankası (C)



Yükseliş seyrinde

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 16.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 20.27 seviyesindeki dirence yönelebilir. 18.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16.00-14.80

Satım aralığı: 19.30-19.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.057 puan arttı.



Kontrolmatik Teknoloji



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 9.76 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 11.05 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.97 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.95 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 9.95-9.70

Satım aralığı: 11.40-11.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.



Kardemir (D)



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 28.74 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 31.42 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 33.60 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 29.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 29.50-27.75

Satım aralığı: 32.00-33.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.



Mia Teknoloji



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 35.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 38.72 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 41.21 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 36.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 36.50-35.25

Satım aralığı: 39.25-37.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



Petkim



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 17.41 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 19.21 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 20.58 seviyesine yönelebilir. 19.21 seviyesinin altında kapanışlarda 18.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.00-17.30

Satım aralığı: 19.60-20.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



Pegasus



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 200.9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 217.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 233.10 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 204.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 204.00-203.00

Satım aralığı: 222.00-218.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.07

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



Tofaş Oto. Fab.



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 307.25 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 357.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 307.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 307.50-275.00

Satım aralığı: 340.00-370.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.91

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.037 puan azaldı.



Tüpraş



Dirençte zorlandı

213.5-229.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 223.3 seviyesinin altında kapanışlarda 217.00 seviyesine gerileyebilir. 227.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 227.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 217.00-207.00

Satım aralığı: 227.00-244.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.89

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.315 puan azaldı.