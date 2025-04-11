Bugün temettü açıklayan 7 şirket

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (VAKKO)

Pay başına brüt 4 TL, net 0,0850 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Nisan, ödeme tarihi 17 Nisan.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)

2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılacak. Her bir taksit net 0,425 TL. Birinci taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Mayıs, ödeme tarihi 22 Mayıs. İkinci taksitler için teklif edilen hak kullanım tarihi 20 Kasım, ödeme tarihi ise 24 Kasım.

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GMTAS)

Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,51 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs.

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN)

Pay başına brüt 0,3125 TL, net 0,2656250 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN)

3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1764750 TL, net 0,1500036 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. İlk taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs.

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT)

Pay başına brüt 0,14 TL, net 0,1190 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.



EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TEZOL)

Pay başına brüt 0,10 TL, net 0,0850 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.

