Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (18 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)
Pay Başına Brüt Temettü: 1,6393861 TL
Pay Başına Net Temettü: 1,3934781 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 141,661 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)