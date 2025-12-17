Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 5 şirket (16 Aralık)

Borsa İstanbul'da 16 Aralık'ta geri alım yaptığını duyuran 5 şirket şöyle:
1 NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL)
Açıklama şöyle:
16.12.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 46,98 TL fiyat aralığından 6.689 TL toplam nominal bedelli 314.249,22 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.12.2025 tarihi itibarıyla %8,38 sınırına ulaşmıştır.
2 OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 16.12.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da 64,85 - 65,00 fiyat aralığından (64,96 ağırlıklı ortalama fiyat) toplam 5.382 adet OFSYM payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 16.12.2025 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 1.179.768 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,8067'a ulaşmıştır.
3 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
16.12.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,99 TL - 17,03 TL fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.12.2025 tarihi itibariyle %5,34'e ulaşmıştır.
4 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Şirketimiz 16.12.2025 tarihinde 21,40 - 21,52 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 21,47 TL) 55.000 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 5.852.294 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %1,170 olmuştur.
5 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/12/2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında,
16.12.2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 58,95-59,00 TL fiyat aralığından (ortalama 58,955 TL) toplam 9.995 TL nominal değerli KLYPV B Grubu pay senedi geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 379.995 adettir. (Bu payların sermayeye oranı %0,09236'dır.)