  • Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı geldi (16 Aralık)

Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı geldi (16 Aralık)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 4 hissede alınan tedbir kararları duyuruldu.


Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan 2 ayrı açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKA.E (Alkim Kağıt) ve BRKVY.E (Birikim Varlık Yönetim) payları 17/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

2 HİSSEDE EMİR PAKETİ TEDBİRİ

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOGUB.E (Doğuşsan Boru) ve SEYKM.E (Seyitler Kimya) paylarında 17/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

