Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (17 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Pay Başına Brüt Temettü: 5,0 TL
Pay Başına Net Temettü: 4,25 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 561,50 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)