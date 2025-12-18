Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular ne zaman sona erecek?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan ve bu kapsamda 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’ne başvurular, 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başlamıştı.

Başvuruların sona ereceği tarih de belli oldu. Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan başvurular bugün saat 23.59, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden yapılanlar ise yarın saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projede, başvuruların ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar 29 Aralık’ta başlayacak ve 27 Şubat’a kadar devam edecek.

Projeye bugüne kadar 5,5 milyon kişinin başvurduğu açıklanmıştı.

Ödemeler nasıl olacak?

Konutların satış fiyatlarının 1 milyon 800 bin liradan başlayacağı duyurulmuştu. Proje kapsamında evler, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle alıcılara sunulacak.

Aylık taksitlerin İstanbul’da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacak.

Öte yandan, proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç ya da daha fazla çocuğu olan ailelere özel kontenjan sağlanacak.

Bu doğrultuda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5, üç ve üzeri çocuğa sahip aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler için ise yüzde 20 kontenjan ayrılacağı öngörülüyor.

İstanbul ve Anadolu illerinde ödemeler farklı olacak

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

Projeye başvuruda yaş sınırı var mı?

Projeye, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisiyle birlikte eşi veya çocukları adına tapuda kayıtlı konutu bulunmayan kişilerin başvuruda bulunabileceği açıklanmıştı.

Başvuru yapacak hanelerde, aylık net gelirin İstanbul için 145 bin lirayı, diğer iller için ise 127 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

Proje kapsamında en fazla konutun inşa edileceği iller

Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.

Teslimatlar ne zaman gerçekleşecek?

Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Proje kapsamında inşa edilecek konutların Mart 2027’de teslim edilmesi hedefleniyor.