Asgari ücret görüşmelerinde ikinci perde: Masada hangi rakamlar var?

2026 yılı asgari ücretine yapılacak zamma ilişkin bazı oranlar da gündeme geliyor. Buna göre, asgari ücrete yüzde 25 ile yüzde 33 arasında bir artış yapılması ihtimali öne çıkıyor.

2025 yılı net asgari ücreti 22 bin 104 lira 67 kuruştu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş düzeyindeydi.

Asgari ücrete 2026 yılı için yüzde 25'lik bir zam yapılması durumunda net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL'ye yükselecek.

Yüzde 30'luk bir zam durumunda ise asgari ücret 2026 yılı net asgari ücret 28.735 TL, brüt ücret ise 33.807 TL olacak.