Asgari ücret görüşmelerinde ikinci perde: Masada hangi rakamlar var?

Milyonlarca çalışanı ve birçok ödeme kalemini doğrudan etkileyecek 2026 yılı asgari ücret zammı için süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretine yapılacak zam kapsamında görüşmelere 12 Aralık 2025’te başlamıştı. Komisyonun ikinci toplantısı ise bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
1 İKİNCİ TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?
Bugün gerçekleşecek ikinci toplantıya işveren ve hükümet temsilcileri katılacak. Komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in ise ilk toplantıda olduğu gibi, bu toplantıya da katılmaması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü toplantısında ekonomik veriler ve raporların gündeme alınması bekleniyor.
2 ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?
2026 yılı asgari ücretine yapılacak zamma ilişkin bazı oranlar da gündeme geliyor. Buna göre, asgari ücrete yüzde 25 ile yüzde 33 arasında bir artış yapılması ihtimali öne çıkıyor.
2025 yılı net asgari ücreti 22 bin 104 lira 67 kuruştu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş düzeyindeydi.
Asgari ücrete 2026 yılı için yüzde 25'lik bir zam yapılması durumunda net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL'ye yükselecek.
Yüzde 30'luk bir zam durumunda ise asgari ücret 2026 yılı net asgari ücret 28.735 TL, brüt ücret ise 33.807 TL olacak.
3 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair konuya açıklık getirdi. Rakamı konuşmak için henüz erken olduğuna vurgu yapan Bakan Işıkhan, tarafların görüşlerinin alınıp komisyonda değerlendirileceğini kaydetti.
4 ASGARİ ÜCRET HANGİ ÖDEME KALEMLERİNİ ETKİLEYECEK?
Asgari ücrete yapılacak zam birçok ödeme kaleminde de etkili olacak. Yeni yıl için geçerli olacak en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı belirlenecek.
Kıdem ve ihbar tazminatlarının tutarları güncellenecek. Ayrıca, en düşük iş göremezlik ödeneği, stajyer ücretlerinin alt sınırı ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri başta olmak üzere birçok kalemde de değişikliğe gidilecek.