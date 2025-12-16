ARA
  • 5 hissedeki işlemleri sebebiyle 1 yatırımcı için tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul'dan bugün (16 Aralık) KAP'a yatırımcı bazında tedbir uygulanmasına ilişkin açıklama yapıldı.


Son Güncellenme:
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada "Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Borsamız Pay Piyasası'nda işlem gören varantların piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/12/2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır" denildi.

Açıklamada işlemlere konu olan ilgili şirketler bölümünde EREGL, KCHOL, SAHOL, SISE ve TTKOM yer aldı. Açıklama için tıklayın
 

