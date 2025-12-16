ARA
  • Yüzde 376 bedelli, yüzde 2023 bedelsiz kararını duyurdu

Yüzde 376 bedelli, yüzde 2023 bedelsiz kararını duyurdu

Borsa İstanbul'da bir şirketten hem bedelli hem bedelsiz sermaye artırımı kararı geldi.


Akın Tekstil (ATEKS) bugün KAP'a yönetim kurulunun yüzde 2023,80952 bedelsiz, yüzde 376,19047 oranında bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu.

Şirket sermayesini 25,2 Milyon TL’den bedelli ve bedelsiz artışla 630 Milyon TL’ye çıkarma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada "T.C. Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/732 E. – 2025/ 1035 K. Sayılı dosyasından 20.11.2025 tarihli kararı ile "TTK'nun 410. maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 62255-0 sicil numarasında kayıtlı Akın Tekstil Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No: 5/1,2,3,4 34144 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yapılacak olup, Şirket esas sözleşmesinin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısı Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır" denildi. 
 

