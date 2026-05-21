Rekor seviyedeki kısa vadeli dış borç stokunda düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mart ayına ait Kısa Vadeli Dış Borç istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 azalarak Mart ayı itibarıyla 166,6 milyar ABD doları oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 237,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stokunda azalma

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 oranında azalarak 71,3 milyar ABD doları oldu. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 oranında azalarak 8,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 8,3 oranında azalışla 17,4 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,5 oranında artışla 21,8 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 0,9 oranında artarak 23,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında artarak 69,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,8 oranında artarak 63,6 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler değişmeyerek 5,8 milyar ABD dolarında kaldı.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35,8’inin ABD doları, yüzde 27,8’inin euro, yüzde 24'ünün Türk lirası ve yüzde 12,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Yurt dışı yerleşiklerin bankalardaki mevduat stoku düştü

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki mevduat stoku 63 milyar dolara düşerken, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri 73,2 milyar dolara yükseldi.