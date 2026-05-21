TÜİK verileri açıklandı: Hizmet ve inşaatta güven düştü, perakendede arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 112,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldı.