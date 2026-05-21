21 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken, yatırımcılar 21 Mayıs 2026 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor. "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, piyasadaki son rakamlar da merak ediliyor. İşte 21 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları…

21 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.639,5 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.859 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.712 TL

Tam altın satış fiyatı: 42.773,61 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.284 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.553,7 dolar

