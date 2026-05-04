Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 11,14 ile yumurtalar oldu.

Anadolu Ajansı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerindeki fiyat artışını, yüzde 19,32 ile hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı ve yüzde 16,9 ile elektrik kategorileri izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 16,79 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı, yüzde 15,46 ile kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar, yüzde 14,63 ile hurma, incir ve tropikal meyveler (taze), yüzde 12,25 ile yumrulu sebzeler yer aldı.

En çok yumurtalar ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 11,14 ile yumurtalarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,29 ile buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) yüzde 1,21 ile içecek hazırlamada kullanılan küçük aletler, yüzde 1,12 ile birinci el motorlu taşıtlar, yüzde 0,96 ile yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler, yüzde 0,93 ile bisikletler, yüzde 0,79 ile biralar takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?-1

 

Nisan'da fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?-2

 

