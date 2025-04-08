ARA
DOLAR
38,01
0,05%
DOLAR
EURO
41,54
0,27%
EURO
GRAM ALTIN
3640,31
-0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9407,17
0,29%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması

Can Kültür'ün bugün KAP'ta paylaştığı açıklamaya göre, Tekfen Holding'in mevcut hissedarları Meltem Berker ve Şebnem Berker'in şirket sermayesindeki toplam yüzde 25,23'ünü temsil eden paylarının Can Kültür tarafından devralınmasına yönelik müzakerelere başlandı.

07 Nisan 2025 | 19:04
Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması

Can Kültür’ün konuya dair KAP’ta paylaştığı açıklama şöyle:

 "Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin mevcut hissedarı olan şirketimiz Can Kültür ile birlikte, Tekfen Holding Anonim Şirketi'nin diğer mevcut hissedarları olan Meltem Berker ve Şebnem Berker, Tekfen Holding Anonim Şirketi’nin sermayesinin toplam yüzde 25,23’ünü temsil eden payların Can Kültür tarafından devralınmasına yönelik müzakerelere başlamıştır. Bu kapsamda taraflar arasında Kaparo Sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketimizle birlikte hareket eden MCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi’nin Tekfen Holding AnonimŞirketi sermayesindeki sahip olduğu toplam pay oranı yüzde 4,45’dir. Şirketimizle birlikte hareket eden KCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi’nin ise Tekfen Holding Anonim Şirketi nezdinde sahibi olduğu toplam pay oranı yüzde 1,72176’dir. Şirketimiz Can Kültür’ün Tekfen Holding Anonim Şirketi sermayesindeki sahip olduğu toplam pay pay oranı ise yüzde 8,5167’dir. Dolayısıyla işbu bildirim tarihi itibariyle birlikte hareket eden şirketlerimizin Tekfen Holding Anonim Şirketi nezdinde sahibi olduğu toplam pay oranı yüzde 14,7162’dir. İlgili hususlar tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3640,31 -0,05%
  • ALTIN ONS 2978,96 -0,1%
  • BIST 100 9407,17 0,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,888 0,022%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42397 -0,08981%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,15 1,7393%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0073 0,0482%
  • EURO/DOLAR 1,0916 0,0862%
  • EURO/TURK LIRASI 41,5369 0,2707%
  • STERLIN/DOLAR 1,2732 0,09788%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Türk Hava Yolları'ndan geri alım kararı
Borsada 4 hissede tedbir kararı
Kesinleşen temettü kararını duyurdu: 53,73 TL
Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması
Borsa günü yükselişle kapattı: Yarın hangi veriler var?
Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Uzmanlardan borsa ve kripto para yorumları
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Türk Hava Yolları'ndan geri alım kararı
Borsada 4 hissede tedbir kararı
Kesinleşen temettü kararını duyurdu: 53,73 TL
Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması
Borsa günü yükselişle kapattı: Yarın hangi veriler var?
Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Uzmanlardan borsa ve kripto para yorumları
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL