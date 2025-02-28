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Çimsa temettü teklifini duyurdu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) KAP'a 2024 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

28 Şubat 2025 | 00:15
Son Güncellenme: 28 Şubat 2025 | 00:17
Çimsa temettü teklifini duyurdu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dan KAP'a yapılan açıklamada yönetim kurulunun temettü teklifi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 0,6345237 TL, net 0,5393451 TL kar payı dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi ise 4 Nisan. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 3.054.336.000,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2024 yılına ait söz konusu konsolide dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmenin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 2.653.880.881,69 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı 47.279.554,70 TL
İkinci Kâr Payı 552.720.445,30 TL
Toplam Brüt Kar Payı  600.000.000,00 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)   55.272.044,53 TL

Olağanüstü Yedek  1.998.608.837,16 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karından; özel fonlar ve yasal yükümlülükler ayrıldıktan kalan tutar ile olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 600.000.000,00 TL brüt kar payının dağıtılmasına, Böylelikle 2024 yılı Karından 945.591.094,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 600.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 02.04.2025 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 27.03.2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 

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