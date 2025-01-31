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CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün bedelsiz sermaye artırımı onayına (Yüzde 3233,33333) ilişkin KAP'a bildirimde bulundu.

31 Ocak 2025 | 10:10
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması

SPK, dünkü son bülteninde CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun onaylandığını duyurmuştu.Şirket bugün konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklamada bulundu.Açıklama şöyle:

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 12.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından, 1.158.000.000 TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 1.358.000.000 adet pay karşılığı 1.358.000.000 TL artırılmak sureti ile 1.400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2025 tarih ve 2025-6 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

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CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
GERİ
İLERİ
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