CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması

SPK, dünkü son bülteninde CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun onaylandığını duyurmuştu.Şirket bugün konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklamada bulundu.Açıklama şöyle:

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 12.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından, 1.158.000.000 TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 1.358.000.000 adet pay karşılığı 1.358.000.000 TL artırılmak sureti ile 1.400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2025 tarih ve 2025-6 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.