CW Enerji'den devam eden yatırımıyla ilgili KAP'a açıklama

CW Enerji'den bugün (27 Ocak) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz tarafından 28.03.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, güneş enerjisi panellerinin ana bileşenlerinden biri olan alüminyum çerçeve üretimine yönelik yatırım faaliyetlerinin başlatıldığı ve bu yatırımla ilgili teşvik belgesine dair bilgi paylaşılmıştı.

Söz konusu alüminyum çerçeve üretimi üç ana fazdan oluşmaktadır. İşbu bildirim tarihi itibarıyla; yatırımın ilk fazı olarak mekanik işleme hattı tamamlanarak deneme üretimi başlamıştır. İkinci fazda yer alan makinelerin montaj süreci devam etmektedir. Üçüncü fazın makinelerinin teslim süreci devam etmektedir. Yatırımın tamamının 2025 yılı ilk yarısı sonuna kadar devreye alınması planlanmakta olup, yatırımın tamamlanmasının ardından yaklaşık olarak aylık 1000 (bin) ton üretim yapılması öngörülmektedir.

Söz konusu yatırım sonucu üretilen ürünler öncelikli olarak öz tüketime yönelik kullanılacak olup şirket cirosu ve kârlılığı üzerindeki etkileri, tüm hatların tam kapasitede faaliyete geçmesi ve konsolide ciroya ve karlılığa belirgin bir katkı sağlamasının ardından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

