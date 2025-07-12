ARA
DOLAR
40,18
0,27%
DOLAR
EURO
46,96
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
4333,88
1,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10358,46
0,26%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Teknoloji devinin CEO'su hisse sattı, serveti Warren Buffet ile yarışıyor

Teknoloji devinin CEO'su hisse sattı, serveti Warren Buffet ile yarışıyor

Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirime göre, yaklaşık 36,4 milyon dolar değerinde Nvidia hissesi sattı.

12 Temmuz 2025 | 09:31
Teknoloji devinin CEO'su hisse sattı, serveti Warren Buffet ile yarışıyor

Toplam 225 bin hisselik satış, Huang’ın mart ayında duyurduğu ve yıl sonuna kadar altı milyon hisseye kadar çıkması planlanan satış programının bir parçası. 

CEO, aynı plan kapsamında ilk satışını haziran ayında yapmış ve 15 milyon dolar gelir elde etmişti.

Jensen Huang

Huang, 2023 yılında da benzer şekilde yaklaşık 700 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti. Nvidia hisseleri, son satışların ardından cuma günü yaklaşık yüzde 1 oranında değer kazandı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, 62 yaşındaki Huang’ın kişisel serveti 2025 yılı başından bu yana yaklaşık 29 milyar dolar artarak 143 milyar dolara ulaştı. Bu artış, Huang’ı Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett ile aynı seviyeye taşıdı. 

Warren Buffet

Fortune dergisi ise cuma günü piyasa açılışı sonrasında yaptığı değerlendirmede, Huang’ın servetinin 143,7 milyar dolara çıktığını ve Buffett’ın 142,1 milyar dolarlık servetinin önüne geçtiğini bildirdi.

Nvidia, kısa süre önce 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket olmuştu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL