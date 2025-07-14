Dünyanın en değerli şirketinin CEO'su yapay zekayı nasıl kullanıyor?

CNN’de yayımlanan Fareed Zakaria GPS programında konuşan Huang, yapay zekayı tek bir kaynak olarak değerlendirmediğini, aynı soruyu birden fazla modele yönelttiğini söyledi.

Huang, bu yöntemi bir hastanın teşhisi için birden fazla doktordan görüş almasına benzetti.

Mayıs ayında katıldığı 28. Milken Enstitüsü Küresel Konferansı’nda da benzer ifadeler kullanan Huang, yapay zekayı her gün bir eğitmen gibi kullandığını, özellikle yeni konuları öğrenirken açıklamaların seviyesini basitten karmaşığa doğru ayarladığını söyledi.

Huang, programda kendisine yöneltilen, yapay zeka kullanımının bilişsel becerileri etkileyip etkilemeyeceğine dair bir soruya da yanıt verdi.

Program'da Huang'a, MIT tarafından yapılan ve ChatGPT gibi araçların yazı yazma sürecine etkisini inceleyen araştırma soruldu. Bu araştırmayı görmediğini belirten Huang, yapay zekayı her gün kullandığını ve bu süreçte düşünme, analiz etme ve mantık yürütme yetilerinin geliştiğini savundu.

Huang'ın CEO'luk koltuğunda oturduğu teknoloji şirketi Nvidia, 4 trilyon doları aşan piyasa değeriyle, piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli şirketi konumunda.