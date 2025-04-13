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Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti

Doğan Holding (DOHOL) dün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu.

13 Nisan 2025 | 01:32
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti

Doğan Holding'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 0,3056939 TL, net 0,2598398 TL temettü dağıtılacak. Tarih henüz belli deği. Açıklamada "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kar payı dağıtımına ilişkin şu bilgiler verildi:

Vergi Mevzuatı'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na (Yasal Kayıtlar) göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde; 1.516.792.180,90 Türk Lirası tutarında Net Dönem Zararı oluştuğu;

Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına göre; 4.200.292.101,49 Türk Lirası tutarında Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu, görülerek;

a) Kar dağıtımında 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlar'ın esas alınması,
b) ‘Çıkarılmış Sermaye'nin brüt % 30,57'si, net % 25,98'i esas alınmak üzere; brüt 800.000.000 Türk Lirası, net 680.000.000 Türk Lirası tutarında ‘nakit' kar dağıtımı yapılması,
c) Kar dağıtımına en geç 30 Eylül 2025 tarihinde başlanması,
d) Dağıtılması önerilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan kayıtlarda "Dönem Net Karı"ndan, Yasal Kayıtlarda ise "Olağanüstü Yedekler" hesabından karşılanması hususları Genel Kurul'da pay sahiplerimiz tarafından kabul edilmiştir.

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