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Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını duyurdu

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a yönetim kurulunun 2024 faaliyet yılı kar dağıtma teklifini duyurdu.

28 Şubat 2025 | 19:53
Son Güncellenme: 28 Şubat 2025 | 20:06
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını duyurdu

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulunun temettü teklifini KAP'a bildirildi. Buna göre pay başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz belirlenmedi.

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:  "Şirketimizin tarafından 2024 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dönem kârının bilançomuzda yer alan geçmiş yıllar kârlarından da ilave alınmak suretiyle, TTK hükümleri, SPK mevzuatı ile esas sözleşmemiz, kâr dağıtım politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 8.200.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 2024 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.200.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 6.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif genel kurulun onayına sunulacaktır" denildi.
 

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