Şubat ayında TÜFE, yüzde 0,8 civarında yoğunlaşan tahminlerin üzerinde yüzde 0,91 oranında artı. 12 aylık TÜFE rakamı da yüzde 14,97’den yüzde 15,61’e yükseldi.

Nisan ayına kadar TÜFE’de yıllık bazda yüzde 15-17 arasında rakamlar görme olasılığının yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Enflasyonun bu patikadan sapması durumunda para politikası tarafında daha fazla sıkılaştırma görülebileceği, aksi halde ise TCMB’nin politika faizini sabit tutmaya devam edebileceği kaydediliyor.

Şubat ayı ortasında tekrardan yükseliş trendine giren dolar/ TL, 200 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde işlem görüyor ve genel olarak 7,40-7,50 TL bandında hareket ediyor.

ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü eğilim ve bunun gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerine negatif etkileri TL üzerinde de görülürken uzmanlar, teknik açıdan ise 7,40 seviyesinin üzerindeki bölgeyi riskli buluyor.