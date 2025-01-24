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Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi

22-23-24 Ocak tarihlerinde talep toplaması planlanan Dünya Varlık Yönetim AŞ halka arzını olumsuz piyasa koşulları gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

24 Ocak 2025 | 18:38
Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi

Şirketten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ("Dünya Varlık") olarak Şirket paylarının halka arzı ("Halka Arz") için yaptığımız başvuru, 16 Ocak 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır. 
 
Şirketimiz paylarının planlanan halka arzına ilişkin  22 – 24 Ocak 2025 olarak belirlenen talep toplama döneminde gerçekleşen olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arz sürecimiz yeniden gözden geçirilmiştir. Yaptığımız değerlendirme sonrasında, halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi ve yatırımcıların halka arz sonrasında olumsuz etkilenmemesi amacıyla, halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.  Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır.  Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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Margün Enerji'den (MAGEN) halka arz onayı açıklaması
İş Yatırım’ın 2025’te en yüksek temettü verimliliği beklediği 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (23 Ocak)
Galatasaray (GSRAY) transfer detaylarını KAP'a bildirdi
23 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
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İLERİ
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