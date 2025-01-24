Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi

Şirketten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:



Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ("Dünya Varlık") olarak Şirket paylarının halka arzı ("Halka Arz") için yaptığımız başvuru, 16 Ocak 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır.



Şirketimiz paylarının planlanan halka arzına ilişkin 22 – 24 Ocak 2025 olarak belirlenen talep toplama döneminde gerçekleşen olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arz sürecimiz yeniden gözden geçirilmiştir. Yaptığımız değerlendirme sonrasında, halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi ve yatırımcıların halka arz sonrasında olumsuz etkilenmemesi amacıyla, halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.