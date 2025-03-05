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Ebebek'ten temettü kararı

Ebebek Mağazacılık A.Ş. bugün KAP'a yönetim kurulunun kar payı konusundaki kararını duyurdu.

05 Mart 2025 | 21:49
Ebebek'ten temettü kararı

Ebebek Mağazacılık A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na kar payına ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre 2 taksit halinnde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Her bir taksit net 0,425 TL. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 15 Ekim ve 15 Aralık. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 115.984.434 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 279.898.837 TL net dönem kârı mevcuttur.

Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, şirketimizin esas sözleşmesinin kârın tespiti ve dağıtımına ilişkin 14. maddesi ve şirketimizin kâr dağıtım politikası dikkate alınarak bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre 2.606.078 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılması neticesinde 2024 Yılı net dağıtılabilir dönem kârı 113.378.356 TL olarak hesaplanmıştır.

2024 Yılı içerisinde yapılmış 37.345.762 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak net dağıtılabilir kârın %100'üne tekabül eden 113.378.356 TL tutarındaki kâr ile daha önceki yıllardan gelen 46.621.644 TL tutarındaki kârın toplamı olan brüt 160.000.000 TL'nin kâr payı olarak paydaşlara nakden ve iki eşit taksit halinde dağıtılmasının; kâr payının ilk taksidinin 15 Ekim 2025, ikinci taksidinin ise 15 Aralık 2025'te pay sahiplerine ödenmesinin; 15.200.000 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının; işbu karara ekli "2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu" ile birlikte 2024 Yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerine önerilmesine karar vermiştir.

 

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Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
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Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
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