Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Resmi Gazete’de yayımlanan kararında 2021-2025 döneminde halka arz edilecek elektrik dağıtım şirketlerine teşvik sağlayan bir düzenlemeye imza attı.

Türkiye’de halka arzlara yönelik farklı kurumlardan gelen teşvikler devam ediyor. Son karar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) geldi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre kurum, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama döneminde herhangi bir tarife yılı sonu itibariyle paylarının halka arz edilmesi ya da Borsa İstanbul’da işlem görmesi üzerine genel kalite indikatörü olarak adlandırılan gösterge üzerinden teşvik sağlayacak.

Buna göre ilgili dönemde halka arz edilecek elektrik dağıtım şirketleri için genel kalite indikatörünün yüzde 1 olarak uygulanmasına karar verildi. Bu durum şirketlerin kasasına daha çok nakit girmesine olanak sağlayacak.