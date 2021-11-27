Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,25 kazançla 1.776,41 puandan tamamladı. Hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,13 ile Türk İlaç Serum oldu. En çok değer kaybeden yüzde 10,14 ile Yapı Kredi Bankası olurken, en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk sırada 15 milyar 336 milyon lirayla Garanti Bankasında yaşandı.

Geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:

En çok yükselen 10 hisse

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 13,06 9,81 33,13 Tofaş Oto. Fab. 78,70 64,45 22,11 Enka İnşaat 15,41 12,76 20,77 Hektaş 11,45 9,67 18,41 Sasa Polyester 39,42 33,46 17,81 Kartonsan 61,30 52,15 17,55 İskenderun Demir Çelik 19,47 17,03 14,33 Netaş Telekom. 19,85 17,50 13,43 Kerevitaş Gıda 5,08 4,48 13,39 Deva Holding 29,86 26,38 13,19

En çok düşen 10 hisse

(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank. 3,19 3,55 -10,14 Akbank 6,61 7,23 -8,58 Mavi Giyim 72,15 77,45 -6,84 İş Bankası (C) 6,70 7,14 -6,16 Sabancı Holding 13,00 13,84 -6,07 Bera Holding 10,70 11,37 -5,89 Albaraka Türk 1,95 2,06 -5,34 T.S.K.B. 1,47 1,55 -5,16 Karsan Otomotiv 3,90 4,11 -5,11 Garanti Bankası 11,44 12,05 -5,06

İşlem hacmi en yüksek 10 hisse