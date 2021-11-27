Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,25 kazançla 1.776,41 puandan tamamladı. Hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,13 ile Türk İlaç Serum oldu. En çok değer kaybeden yüzde 10,14 ile Yapı Kredi Bankası olurken, en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk sırada 15 milyar 336 milyon lirayla Garanti Bankasında yaşandı.
Geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:
En çok yükselen 10 hisse
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|13,06
|9,81
|33,13
|Tofaş Oto. Fab.
|78,70
|64,45
|22,11
|Enka İnşaat
|15,41
|12,76
|20,77
|Hektaş
|11,45
|9,67
|18,41
|Sasa Polyester
|39,42
|33,46
|17,81
|Kartonsan
|61,30
|52,15
|17,55
|İskenderun Demir Çelik
|19,47
|17,03
|14,33
|Netaş Telekom.
|19,85
|17,50
|13,43
|Kerevitaş Gıda
|5,08
|4,48
|13,39
|Deva Holding
|29,86
|26,38
|13,19
En çok düşen 10 hisse
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,19
|3,55
|-10,14
|Akbank
|6,61
|7,23
|-8,58
|Mavi Giyim
|72,15
|77,45
|-6,84
|İş Bankası (C)
|6,70
|7,14
|-6,16
|Sabancı Holding
|13,00
|13,84
|-6,07
|Bera Holding
|10,70
|11,37
|-5,89
|Albaraka Türk
|1,95
|2,06
|-5,34
|T.S.K.B.
|1,47
|1,55
|-5,16
|Karsan Otomotiv
|3,90
|4,11
|-5,11
|Garanti Bankası
|11,44
|12,05
|-5,06
İşlem hacmi en yüksek 10 hisse
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Garanti Bankası
|15.335.591.492
|
|
|Türk Hava Yolları
|13.523.760.212
|
|
|Kardemir (D)
|10.563.476.390
|
|
|Şişe Cam
|9.911.624.999
|
|
|Sasa Polyester
|8.388.717.895
|
|
|Petkim
|8.058.587.429
|
|
|Yapı ve Kredi Bank.
|8.007.477.512
|
|
|Akbank
|7.425.432.705
|
|
|Aselsan
|6.891.385.279
|
|
|Ereğli Demir Çelik
|6.363.313.770
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