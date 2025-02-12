Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu

Enda Enerji halka arz olan son şirketlerden... Enda Enerji payları 13 Şubat'tan itibaren borsada işlem görecek. Borsa İstanbul'dan dün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Enda Enerji Holding A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 437.197.170 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 91.719.684 TL nominal değerli Şirket payları 13/02/2025 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 17,44 TL baz fiyat, "ENDAE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

ENDA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Enda Enerji halka arz sonuçları şöyle açıklanmıştı:

Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleşen halka arzda, halka arzı planlanan toplam 100.000.000 TL nominal değerli paylardan 8.280.316 TL nominal değerli kısmın satışı iptal edilerek toplamda 91.719.684 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilmiştir. Dağıtıma konu edilen payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleşmiştir. ENDA’nın 91.719.684 TL nominal değerli payların halka arzında, halka arz büyüklüğü 1.599.591.288,96 TL olarak gerçekleşmiştir. 286.905 adet yurt içi bireysel yatırımcıya ve 9 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 286.914 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleşmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları; yurt içi bireysel yatırımcılar için %91,7 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için %8,3 olarak gerçekleşmiştir. Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, talep ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



