Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 27 Temmuz 2023 KAP açıklamasına istinaden, yurtdışındaki yenilenebilir enerji yatırımlarımızı koordine etmek ve yatırım stratejilerini gerçekleştirmek amacı ile kurduğu %100 bağlı ortaklığı Galata Wind Energy Global B.V., Avrupa'daki sürdürdüğü proje geliştirme faaliyetleri kapsamında yeni bir adım atmış bulunmaktadır.

Hedef ülkeler arasında belirlemiş olduğu İtalya'da kurulu bulunan Montescaglioso 1 S.r.l. (Palmori Projesi), Ferrandina 14 S.r.l. (Troia Projesi) iki şirketin paylarının ilgili hissedarlardan satın alınmasını temin etmek amacıyla dün (08.04.2025) Satıcılar ile bir Hisse Alım Sözleşmesi ("Sözleşme") akdedilmiştir. Sözleşme ile Şirket, Satıcıların paylarının, Sözleşme'de öngörülen uyarlamalara tabi olan satın alım bedeli karşılığında devralınması, Sözleşme'de öngörülen şartların ve kapanış koşullarının yerine getirilmesi kayıt ve şartına bağlı olmak kaydıyla işlemin tamamlanması ve pay devri ile kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

Projenin 2025-2027 arası yurtdışı yatırım vizyonumuz olan 300 MW'lık kapasitenin faaliyete geçmesine ve global bir oyuncu olma hedefimize önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.